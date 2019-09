Le paiement sur Internet s'arme d'un nouveau système antifraude fonctionnel dès demain

Payer grâce à ses empreintes digitales ou son visage

Évolution progressive

Source : Le Parisien

Leest un protocole sécurisé dédié aux paiements sur Internet. Il consiste à demander à l'acheteur des informations supplémentaires, en plus de celles de sa carte bancaire, comme le très courant code deSi ce procédé peut sembler fastidieux à certains utilisateurs, il présente surtout l'inconvénient deque cela. En effet, comme le prouve la récente affaire de l'arnaque à la carte SIM, dont a été victime le P.-D.G. de Twitter , il n'est pas très compliqué, pour un pirate, de détourner un numéro de téléphone vers un autre appareil.C'est pourquoi la Commission européenne, à travers la nouvelle(DSP 2), a décidé de mettre fin à cette méthode, au profit d'un système d'«». Concrètement, après un achat sur Internet, les sites sécurisés devraient vous proposer un, généralement par une alerte sur votre smartphone, directement via l'. L'avantage de ce procédé ? Il sera alors possible d'avoir recours àpour vous identifier de façon sécurisée.Le changement devrait intervenir, mais il ne sera certainement pas immédiat. En effet, la directive laisse aux banques et aux commerçants en lignepour adopter le nouveau système.Il faut toutefois espérer que la transition ne prenne pas trop de temps. Selon, chargé de mission sur le secteur financier à l', les paiements en ligne «».Par ailleurs, si vous êtes vous-même victime d'une fraude, sachez que selon la loi, votre banque est(sauf en cas de négligence grave de votre part). Pourtant, dans les faits, ce ne serait aujourd'hui pas systématique. L'association de défense des consommateurs affirme ainsi que «».