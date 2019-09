Quelle est cette arnaque à la carte SIM dont a été victime le P.-D.G. de Twitter ?

Les limites de l'authentification à deux facteurs

Vol d'argent

Source : Capital

Il y a quelques jours, on apprenait que le P.-D.G. de Twitter, Jack Dorsey, s'était fait pirater son compte... Twitter . Pour y parvenir, les hackers ont utilisé une méthode de plus en plus en vogue : l'Cette forme de fraude repose sur une- pourtant censé être particulièrement sécurisé - d'. Il consiste pour le pirate à détourner le numéro de téléphone de sa victime, pour, dont il aura l'usage.Pour y parvenir, deux méthodes ont été relevées. Soit le hackerauprès de l'opérateur, par exemple après avoir récupéré des informations personnelles, à la suite d'un vol de données. Soit il parvient àde l'entreprise téléphonique, moyennant parfois seulement une dizaine de dollars par victime.Une fois «» effectué, il suffit au pirate de. Il peut alors, le mot de passe de l'utilisateur ou un code permettant de renouveler les identifiants.Le hacker peut ainsi, comme cela s'est produit avec. Mais il peut surtout, dans certains cas, réaliser des paiements par téléphone mobile, voireAlors, que faire pour lutter contre cette fraude ? Certains experts enréclament aux entreprises la mise en place depour s'en prémunir. Les opérateurs pourraient ainsi avoir recours à l'pour différencier une demande légitime de transfert de numéro d'une requête frauduleuse. De même, les méthodes d'authentification pourraient, pour éviter de dépendre du SMS.Ori Eisen, fondateur de Trusona, entreprise spécialisée dans l'authentification sans mot de passe, livre son idée de la solution idéale : «»... Voilà une bonne idée.