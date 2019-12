Amazon et Zalando parmi les gagnants de la cérémonie des Favor'i e-commerce 2020

Capture d'écran site © Yves Rocher, par Clubic

Yves Rocher, meilleur site de e-commerce de l'année

Oui, un site de e-commerce peut être éco-responsable

Source : Fevad

La FEVAD organisait, le jeudi 12 décembre, la treizième édition de la Nuit des Favor'i. Devant quelque 600 professionnels réunis au Yoyo dans le Palais de Tokyo, à Paris, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance a récompensé les meilleurs sites et initiatives du e-commerce. Les trophées ont été décernés pour certains grâce aux votes des internautes, et via un jury composé d'experts et de professionnels pour d'autres.Les internautes, qui ont participé à un sondage réalisé par Médiamétrie du 22 octobre au 19 novembre 2019 auprès de 4 012 internautes âgés de 15 ans et plus, ont désigné Yves Rocher comme le meilleur site de e-commerce de l'année, avec une note globale de 16,25. L'entreprise de cosmétique a évidemment été sacrée dans la catégorie Beauté-Hygiène et Santé, devant Beauté Privé et Pierre Ricaud. Amazon a reçu le Favor'i d'or du public dans la catégorie Produits électroniques et Électroménager, devançant Apple et Boulanger. Zalando a été élu meilleur site de e-commerce dans la catégorie Mode.Les autres gagnants sont E. Leclerc Chez Moi (Hypermarchés-Supermarchés & Drive), Ikea (Meubles et décoration) et Agrizone.net (BtoB).La deuxième partie de la cérémonie fut consacrée à la remise des Prix du Jury, une récompense inédite. Celui-ci a attribué le Prix Éco-responsable à la start-up Too Good To Go, une appli qui lutte contre le gaspillage et permet de revaloriser des produits qui auraient été jetés.Le Prix Innovation a, lui, été attribué au site qui rembourse les billets non-remboursables en bons d'achat, MisterFly.Enfin, celui du Meilleur Espoir e-commerce a sacré Label Emmaüs, la boutique en ligne qui ambitionne de devenir la première marketplace solidaire.