Rentrée scolaire : les produits reconditionnés ont la cote, pour deux raisons essentielles

Les jeunes de plus en plus séduits

Une démocratisation du produit reconditionné

La fin du mois d'août et le début du mois de septembre sont synonymes de rentrée, scolaire ou professionnelle. Moment attendu pour certains, redouté et appréhendé par d'autres, la rentrée est une source importante de dépenses chez les étudiants et les jeunes professionnels. Frais de scolarité et autres droits d'inscriptions à régler ; achats à faire en vous installant dans votre appartement ; équipements divers... Les dépenses peuvent être multiples. Mais si la rentrée est onéreuse, celle-ci est de plus en plus amortie par l'acquisition deSelon unecommandée par la filiale française d'entre le 2 et le 5 août 2019 sur un panel de 1 002 adultes,, cela dans le but de réaliser des économies et de faire respirer leur budget vite étouffé.Il faut dire que le coût de la rentrée dépasse la moitié du SMIC brut mensuel : 837,72 euros, si l'on se fie au chiffre révélé l'été dernier par l'UNEF. Alors forcément, au moment de s'équiper d'un ordinateur capable de nous faire tenir une, deux ou trois années sans trop de casse, ou de s'offrir une cafetière qui s'avérera bien précieuse après le réveil piquant de 6h30, les solutions alternatives à l'achat « traditionnel » sont les bienvenues.On assiste à une vraie démocratisation du produit reconditionné, chezparticulièrement,(66 % des 18-24 ans, et 55 % des 25-34 ans). Les ventes de smartphones reconditionnés ont été multipliées par 16 ces cinq dernières années sur eBay par exemple.Nous le disions, l'aspect économique est indéniable. 54 % des 18-24 ans considèrent que le prix accolé à un objet reconditionné défie toute concurrence, et qu'il est la principale raison de l'attractivité du reconditionné. Mais il existe une autre raison essentielle à sa popularité grandissante : un bienfait pour la planète. Un millennial sur deux considère que l'achat reconditionné est nécessaire pour notre Terre (47 % des 18-24 ans et 51 % des 25-34 ans). Chez eBay, qui a commandé l'étude, on annonce qu'entre 2013 et 2018, plus d'1,2 million de tonnes d'émission de carbone ont été évitées chaque année.