E-commerce : 93 milliards d'euros, 39 millions d'acheteurs... les chiffres français de 2018

L'explosion de la vente en ligne sur mobile

Les Français fans de l'achat en ligne à tous les âges

En, c'est une croissance à deux chiffres quea enregistré. Si la barre desdevrait être atteinte en 2019, laconfirme le chiffre de 92,6 milliards d'euros comme chiffre d'affaires pour le secteur l'année dernière, soit une augmentation de 13,4% par rapport à 2017.Si le chiffre d'affaires global de laa nettement progressé, laest encore plus importante. En 2018, elle a progressé desur un an, avec un total colossal de. Notons que 22% du chiffre d'affaires de l'année sont issus de, soit 20 milliards d'euros. En 2014, cette part n'atteignait que 8% et plafonnait à 4,5 milliards d'euros.Sur les 180 000 sites marchands actifs recensés en France, ce sont ceux issus duqui tirent véritablement leur épingle du jeu, avec 19,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires générés en ligne en 2018. Ces derniers devancent très largement ceux des produits de grande consommation (6,7 milliards) et des produits culturels (4,1 milliards).La France compte plusieurs dizaines de millions d'acheteurs sur Internet. Tous écrans confondus, près de neuf internautes sur dix (87,5%) ont acheté sur le net en 2018, soitpar rapport à 2017. En outre, la vente en ligne n'est pas une histoire d'âge, bien au contraire ! Plus de huit français de plus de 65 ans sur dix ont acheté sur Internet l'an dernier.Preuve supplémentaire de l'impact du mobile sur le e-commerce,. Et ce chiffre ne devrait qu'augmenter sur les prochaines années, avec l'amélioration des réseaux et la démocratisation du smartphone.