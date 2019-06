Soldes d’été 2019 : une majorité de Français souhaite recevoir ses tickets de caisse par mail

Le e-ticket, écologique pour les consommateurs, levier marketing pour les commerçants

Le e-ticket doit franchir quelques obstacles

Source : Mailjet

Le, c'est un peu un indémodable dont on a du mal à se passer. Et pourtant... Avec l'avènement du numérique, le précieux morceau de papier qui a, certes, encore de belles heures devant lui, fait face à la montée en puissance de son pendant dématérialisé, le. Selon une étude de la société, menée auprès de 1 000 consommateurs, il serait une véritable alternative.plutôt que de se trimbaler un ticket de caisse papier, qui peut nous rassurer mais qui finit souvent au fond d'un sac, dans la rue, ou à la poubelle.comme principal argument tendant à l'adoption du. Preuve qu'il y a une réelle prise de conscience des enjeux d'dans l'opinion publique. Le gain de temps en magasin (14%) et la facilité à retrouver son ticket en cas d'échange ou de remboursement (6%) sont aussi des arguments avancés par les consommateurs.Plusieurs enseignes françaises (Galeries Lafayette, Camaïeu...) ont déjà pris les devants sur la question du e-ticket de caisse. Celui-ci constitue unà très fort potentiel. Les courriers électroniques transactionnels comportant l'e-ticket d'achat jouissent d'un. Voilà un moyen pour les commerçants deet, évidemment, de monétiser cette nouvelle pratique.Le e-ticket doit cependant encore franchir quelques étapes dans l'imaginaire collectif, notamment celles de la(le RGPD n'ayant pas encore fait son trou au sein du grand public) et de laIl appartient désormais aux marques de faire le nécessaire pour rassurer leurs clients quant au traitement de leurs données personnelles.