L'entreprise Ivalua : nouvelle licorne française... ou pas ?

Trop âgée pour une licorne ?

Source : Les Echos

est une société éditant des logiciels dédiés à lapour les entreprises.Ses résultats récents lui ont notamment permis de boucler cette semaine une. Avec cette nouvelle augmentation de capital, la valorisation de l'entreprise française aurait. Par conséquent, Ivalua revendique le statut deMais si on s'attache à la définition la plus restrictive, cette qualification peut faire débat. Car une licorneest effectivement une, financée par des levées de fonds, mais qui possède. Or, Ivalua a été fondée en 2000, s'autofinançant jusqu'en 2011...Si l'on considère l'ensemble des critères, l'entreprise ne doit donc pas figurer parmi les, pas plus qu'd'ailleurs (qui avait 17 ans quand sa valorisation a atteint le milliard de dollars). Mais au fond, est-ce si important ? Être reconnu comme licorne permet essentiellement à une société de se faire connaître. Et quoi qu'il en soit, cet article, comme les autres sur ce sujet, participe à la notoriété d'Ivalua.