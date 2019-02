Photomath : l'app de résolution d'équations lève ((11*6)/12)+0,5 millions de dollars

© Photomath

Résoudre des problèmes mathématiques

Scanner une équation manuscrite

Source : TechCrunch

Deux fonds ont participé à cette augmentation de capital : Goodwater Capital et Learn Capital. Ce tour de table va permettre à l'entreprise d'augmenter le nombre de téléchargements de son application, qui s'élève déjà à plus de 100 millions.L'application, disponible sur Android et iOS, est déjà venue en aide à de nombreux collégiens et lycéens. Elle les aide en effet à trouver la, en particulier des. Et l'avantage de la solution, c'est qu'elle explique les étapes de résolution pas à pas, pour mieux comprendre la démarche.Au-delà des équations « simples », l'application peut également prendre en charge des problèmes de maths plus avancés, tels que des intégrations, des dérivées, des limites, ou encore des nombres complexes.Mais le succès de Photomath vient certainement de sa facilité d'utilisation. Il suffit simplement de prendre en, tapée sur ordinateur ou à la main, et l'application pourra la résoudre.D'ailleurs, à l'origine, l'entreprise se concentrait sur une technologie de reconnaissance de texte et l'application n'en était qu'un démonstrateur. Qui a finalement séduit des millions d'utilisateurs à travers le monde.Pour finir, une petite équation à résoudre, qui vous rappellera les cours de maths du collège :. Mais attention : téléphones interdits.