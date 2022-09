59 % des télétravailleurs mal équipés pour le télétravail, et vous ?

Pour aller plus loin, près de 6 Français sur 10 (58 %) aimeraient que leur employeur procède au changement de leur ordinateur, pour un modèle plus récent et plus performant. Il faut dire que la vétusté d'un PC engendre différents problèmes dont bien des télétravailleurs souhaiteraient se passer, et qui nuisent à leur productivité.