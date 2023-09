Vos salaires devraient augmenter (encore) en 2024 d'après cette étude

Un deuxième facteur est important à considérer : celui de la pénurie de main-d'œuvre. Certains secteurs sont plus concernés que d'autres : agents de services hospitaliers, infirmiers, et même dans la cybersécurité. Même si la situation est moins inquiétante que la période post-COVID, la tension est toujours assez forte. Conséquence : dans certains cas, les employeurs sont prêts à augmenter les rémunérations pour rendre les offres d'emplois plus attractives, comme aux États-Unis dans la tech par exemple ou encore, plus étonnant, dans le milieu de la cybercriminalité.