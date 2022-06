Voici combien vous seriez payé si vous travailliez dans la Tech aux États-Unis

Parmi les GAFAM aux salaires moyens bien moins généreux, on retrouve Apple et Amazon avec respectivement des montants versés en moyenne de 68 254 $ et 32 855 $. Ces chiffres sont pourtant en trompe l'œil, puisque les salaires dans ces deux entreprises ont bondi en un an de près de 20 %. Les deux sociétés ne sont pas à plaindre d'un point de vue financier mais emploient également des vendeurs en magasin ou des employés dans leurs entrepôts, aux salaires bien plus bas, qui font chuter leur moyenne annuelle.