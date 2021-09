Le site Gearbest est down, les clients dans l’incertitude totale

L’inquiétude et la grogne sont similaires du côté des nombreux sites qui proposent des liens d’affiliation vers Gearbest. S’ils ont permis au site de grandir et de se faire une belle réputation, la grande majorité d’entre eux n’ont plus reçu de revenus affiliés depuis de très longs mois. « Ils ne m’ont pas payé les plus de 1 000 $ qu’ils me doivent depuis mars 2020 et je n’ai pas reçu un seul centime depuis » confie l’un des partenaires. En attendant la société chinoise se terre dans un silence morbide et se refuse à tout commentaire sur la situation