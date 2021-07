E-commerce : attention, vos colis expédiés depuis l'étranger vous coûteront 20 % plus chers

Depuis le 1er juillet, une nouvelle directive européenne impose d'appliquer la TVA à toute marchandise importée, en provenance d'un pays hors Union européenne. La Poste va effectuer le dédouanement de l'envoi, et en tant que destinataire, vous devrez maintenant vous acquitter du paiement des droits et taxes de douane (dont la TVA).

Le destinataire est ainsi invité à s'acquitter du paiement des droits et taxes de douanes, et des frais de dédouanement sur le site sécurisé de la Poste . On peut également décider de régler directement au facteur lors de la livraison ou dans le bureau de poste, mais c'est le tarif plein qui s'applique alors.