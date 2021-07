Amazon se lance dans le vinyle avec une box mensuelle "Vinyl of the Month Club"

Cela n'aura échappé à personne : depuis quelques années, le format vinyle est de retour en force auprès des amateurs de musique. Aujourd'hui, Amazon s'engouffre un peu plus dans la brèche en lançant, uniquement aux États-Unis pour le moment, Vinyl of the Month Club. Comme son nom l'indique, cette offre se propose de vous envoyer chaque mois un vinyle issu de l'âge d'or du vinyle (à savoir les années 60 et 70).

Pour 24,99 dollars par mois, votre platine pourra ainsi lire des albums de Miles Davis, Fleetwood Mac, ABBA, Pink Floyd, Aretha Franklin et autres Led Zeppelin. Amazon précise qu'il est possible de renvoyer des vinyles sans frais, et même de refuser en amont l'envoi d'un album que vous ne voudriez pas ce mois-ci. Reste désormais à voir si cette offre s'ouvrira à d'autres pays et à d'autres périodes.