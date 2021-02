Montréal, eldorado des talents de la Tech française ? Le Québec en mode séduction

Si vous parlez couramment français ou que vous êtes bilingue français/anglais, et que par-dessus le marché vous souhaiteriez travailler et vivre à Montréal et au Québec, vous pouvez postuler aux offres proposées jusqu'au 18 avril 2021, et participer à des entretiens virtuels qui auront lieu entre le 19 et le 30 avril. « La qualité de vie à Montréal est incomparable ! » tente de convaincre Loïc Barbero, co-fondateur de l'entreprise montréalaise de commerce électronique TWO DEV, qui pourvoit des postes de développeurs. « Plusieurs entreprises offrent une belle conciliation famille-travail, au sein d'une industrie où les opportunités d'avancement sont nombreuses ».