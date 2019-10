iOS 13.2 est disponible : Deep Fusion et nouveaux emojis au programme

© Apple

Deep Fusion magnifie les photos de l'iPhone 11

Exemple d'une photo prise avec Deep Fusion. © Apple

« Dis Siri, c'est quoi le RGPD ? »

Prise en charge des AirPods Pro et plus de 70 nouveaux emojis

Une nouveauté qui, malheureusement, est limitée aux iPhone 11 et iPhone 11 Pro . N'en déplaise aux autres, qui peuvent se réjouir avec l'arrivée d'une nouvelle cargaison d'emojis pour animer leurs conversations.Apple avait fait étalage des prouesses de sa technologie Deep Fusion lors de sa conférence du mois dernier . Par chance, les primo-acquérants des derniers iPhone n'auront pas eu à attendre très longtemps avant de pouvoir en profiter.À compter d'aujourd'hui, la mise à jour iOS 13.2 permet donc aux iPhone 11 et 11 Pro de bénéficier de Deep Fusion qui, à l'instar du mode photo de nuit, s'active automatiquement.Pour rappel, cette fonctionnalité pousse le principe du HDR à son paroxysme afin d'exposer parfaitement toutes les parties d'une image. Grâce à un total de huit clichés, dont certains sont capturés avant même que vous n'appuyiez sur le déclencheur, Apple est en mesure de sortir une image dépourvue de bruit, parfaitement nette et au niveau de détails impressionnant dans une grande variété de situations.Autre (petite) nouveauté supplémentaire pour les possesseurs d'iPhone de série 11 : il est désormais possible de régler la qualité d'enregistrement vidéo directement depuis l'application. Plus besoin d'aller se perdre dans les réglages du smartphone donc.Cette nouvelle mise à jour apporte aussi une fonctionnalité très attendue des utilisateurs soucieux de leur vie privée : la suppression de l'historique des recherches Siri Cible d'un scandale dit « des écoutes » pendant l'été, Apple souhaite faire table rase du passé en proposant dès aujourd'hui aux utilisateurs de supprimer totalement l'historique des enregistrements de requête Siri de ses serveurs.Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Réglages > Siri et recherche > Historique de Siri et dictée > Supprimer l'historique de Siri et de Dictée. Apple supprimera les données enregistrées dans un délai de 24 h.Enfin, on peut citer pèle-mêle le support des AirPods Pro , ainsi que la possibilité pour les AirPods de toute génération de lire à haute voix les SMS reçus.Comme tous les ans, nous avons également droit à une nouvelle fournée d'emojis pour toujours plus de personnalisation dans nos échanges textuels (et de temps passé à trouver le bon emoji dans le clavier dédié). Parmi les 70 nouvelles icônes, on trouvera notamment des visages aux cheveux roux, un masque de plongée ou, plus important, une loutre de rivière.