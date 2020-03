Roscosmos dévoile des documents inédits pour les 55 ans du premier "marcheur spatial"

Le cosmonaute Alexeï Leonov lors de sa sortie en orbite. © Roscosmos

Des centaines de pages

Lire aussi :

Explorer 1 : à la découverte du premier satellite américain

Voskhod-2 marque l'histoire

Figure de l'exploration spatiale

Source : Roscosmos

L'agence russe rend hommage au cosmonaute disparu l'année dernière et publie des documents inédits.Lettres au Secrétariat Général du Parti Communiste expliquant le projet, documents de spécification du système de sas gonflable (une curiosité aérospatiale qui n'a pas été reproduite depuis), écrits des responsables du projet Voskhod... C'est une véritable collection de documents inédits que publie l'agence russe Roscosmos à l'occasion du 55anniversaire de la première sortie extra-véhiculaire (EVA) en orbite.Les documents sont, pour la plupart, réservés aux russophones, aux historiens et aux passionnés de la «» que se sont livrés américains et soviétiques dans les années 60. Ils viennent toutefois rappeler l'importance de ce jalon de l'histoire, et cette première de l'exploration spatiale... Chaque année, environ une dizaine de sorties EVA ont lieu sur la station spatiale internationale Vous pouvez retrouver tous les documents sur le site de Roscosmos La sortie d'Alexei Leonov a eu un double impact lors de la mission en 1965. D'une part, elle a signé une nouvelle «» pour les soviétiques juste avant le début des vols habités du programme Gemini, qui ont permis aux Etats-Unis de reprendre la première place sur les vols habités, plus tard dans la même année (couplés aux soucis de développement de la capsule Soyouz ). Alexei Leonov fut d'ailleurs célébré en héros.De l'autre, et malgré le terrible souci de son scaphandre, gonflé et rigidifié au point que le cosmonaute a du partiellement le dépressuriser pour pouvoir rentrer en vie (une aventure gardée secrète plusieurs années), Alexei Leonov a prouvé que ces sorties étaient possibles... À condition de réaliser d'importants changements. La mission Voskhod 2 elle-même s'achèvera sur une autre note quasi-dramatique, puisque la capsule n'a pas réussi pas à se poser à l'endroit prévu : Leonov et son collègue Pavel Belaïev ont alors du survivre dans des conditions difficiles en attendant les secours. Disparu l'année dernière , le 11 octobre, à l'âge de 85 ans, Alexeï Leonov est resté une figure majeure des programmes habités soviétiques, puis russes. Il a volé ensuite une seconde fois dans la première grande aventure internationale au-dessus du «» lors de la mission Apollo-Soyouz, y gagnant le respect à vie des astronautes américains et l'amitié du marcheur lunaire Thomas Stafford.