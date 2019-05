Roscosmos : l'agence spatiale russe soupçonnée d'avoir détourné plusieurs milliards d'euros

© Shutterstock

Les scandales de corruption font de l'ombre aux annonces des évolutions

Un passé très entaché par l'argent et la corruption

Des responsables desont actuellement derrière les barreaux, et un dirigeant a pris la fuite en Europe, d'où il a annoncé saSi laétait fière, à l'époque soviétique, de son, et plus globalement de son industrie, aujourd'hui, elle cherche à la redresser. Plusieurscontinuent en effet d'entacher l'entreprise, même si elle parvient toujours à propulser la Russie en tant qu'acteur mondial de ce domaine.A la mi-mai, le, a déclaré via l'agence, qu'après cinq mois d'enquêtes de corruption, il était déjà possible d'affirmer que «» au sein du conglomérat publicqui regroupes les entreprises spatiales du pays.Courant avril, le directeur général de l'Institut des recherches de la construction des équipements spatiaux,, a quitté la Russie pour un pays d'Europe depuis lequel il a annoncé sa démission.Ces scandales ont clairementces dernières années. En effet,et la construction d'un nouveau cosmodrome,ont été touchés par ces affaires et ont été confrontés à des échecs, de la même façon que lespar des scandales financiers, envoyant parfois des responsables derrière les barreaux.Pour Moscou, il est indispensable de relancer ce secteur pour maintenirAujourd'hui, l'industrie spatiale russe se rémunère grâce à des. Elle a fait face à d'importantset a malgré tout fabriqué lelancée en 1998.C'est justement quand les soucis financiers ont commencé à être réglés au début des années 2000 que: trop d'argent dans les caisses, les fraudes ont débuté et la recherche spatiale a arrêté d'évoluer.C'est d'ailleurs ce qui pousse, à dire : «».Reste donc aujourd'hui à recruter des dirigeants un peu moins avides d'argent.