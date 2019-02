La prochaine foulée humaine sur la Lune sera en 2028, presque 60 ans après Armstrong

Dès 2024, la NASA voudrait envoyer un premier engin sur la Lune

En 2028, les astronautes retourneront sur la Lune

». Voilà ce qu'a déclaré Jim Bridenstine, un administrateur de laLa NASA accélère les choses, car l'objectif est de retourner sur la Lune ». Si jusque-là, cela se tient parfaitement aux envies de Donald Trump , un premier essai sera effectué. Il s'agira de déposer un vaisseau sans pilote sur la Lune. Puis en 2026, un second essai consistera àqui sera placée en orbite lunaire.Un appel d'offres a été lancé par la NASA, et les sociétés privées ont un mois pour y répondre et proposer leurs concepts. Une sélection sera faite d'ici le mois de mai afin que plusieurs entreprises se lancent sur la phase d'étude et de développement qui durera six mois. En fonction de leur progression, deux d'entre elles seront retenues pour la conception du matériel qui sera envoyé sur la Lune dès 2024. Apollo 17 , datant de 1972, est la dernière mission à avoir emmené des hommes sur la Lune. 56 ans après, l'objectif est d'installerafin de «». Le plan prévoit que quatre astronautes passent jusqu'à une semaine sur notre satellite.Cette annonce de la NASA intervient peu de temps après celle de l'Agence spatiale européenne qui, de son côté, espère un voyage en 2025 afin d'effectuer des opérations minières.