Une nouvelle startup du NewSpace en vue ? Steve Wozniak tease l'arrivée prochaine de l'entreprise Privateer

Pour l’instant, on ne sait quasiment rien sur Privateer (un autre terme pour « corsaire » en anglais), si ce n’est que cette nouvelle start-up est « en mode furtif », d’après son site internet. La vidéo accompagnant le Tweet de Steve Wozniak n’est guère plus éloquente. Les images et le texte s’enchaînent, prônant l’unité de l’Humanité dans la conquête spatiale, mettant en avant les explorateurs, les ingénieurs et les rêveurs, et ce concluant par la phrase suivante : « le ciel n’est plus la limite ».