Google Stadia Connect : le résumé de l'épisode spécial Gamescom 2019

Beaucoup de jeux, mais pas de surprises

Cyberpunk 2077

Borderlands 3

DOOM Eternal

Watch Dogs Legion

The Elder Scrolls Online

Gods & Monsters

Destiny 2 Shadowkeep

Kine

Darksiders Genesis

Orcs Must Die! 3

Windjammers 2

Destroy All Humans!

Mortal Kombat 11

Superhot

Farming Simulator 19 Platinum Edition

Samurai Showdown 2019

GRID

Attack on Titans 2 Final Battle

Un retard difficile à rattraper ?

Le service de Cloud gaming est dans la dernière ligne droite avant son déploiement à grande échelle en novembre prochain. Au total, 14 pays accueillerontcet automne et les utilisateurs devront débourser une dizaine d'euros par mois pour y accéder (en attendant la version gratuite attendue en 2020). Il est toujours possible de précommander la « Founder's Edition » à 129 € : cette dernière comprend une manette, un Chromecast Ultra et trois mois d'abonnement à l'offre Stadia Pro (puis 9,99 €/mois). Cette précommande donne également accès à la version complète de Destiny 2 Durant ce Stadia Connect,a mis l'accent sur les jeux (qui seront au nombre de 31 au lancement). Ainsi, les trailers se sont enchaînés, mais les annonces ont finalement été peu nombreuses. En effet, la plupart des titres sont déjà bien connus du grand public et. Il s'agit du Tower Defense, développé par Robot Entertainment. Pas de quoi déchaîner les foules donc...Google s'est tout de même associée aux plus grands noms de l'industrie pour gonfler son catalogue. Ainsi,ou encorese sont illustrés durant ce Stadia Connect. Voici la liste complète des softs présentés à cette occasion :Dans l'ensemble, il faut bien reconnaître que les éditeurs majeurs de l'industrie répondent présent. Cependant, Stadia ne fait qu'imiter ses concurrents bien mieux armés en matière d'exclusivités. Google est encoreavec ses futurs partenaires, là où Sony Microsoft ou encore Nintendo ont déjà un portefeuille bien rempli. Ce retard pourrait bien se payer cash pour Google !Rappelons que, pour jouer dans les meilleures conditions possibles et décrocher le précieux sésame 4K/60fps, Google préconise un débit descendant d'au moins 35 Mbit/s pouvant descendre jusqu'en 720p.Il est possible de tester sa connexion directement sur le site de la marque américaine.