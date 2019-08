Destiny 2 quittera Battle.net pour Steam à partir du 20 août prochain

© Bungie

Une transition sans heurt

Sine quittera officiellement Battle.net qu'au 1er octobre prochain, Bungie ouvrira la procédure de migration versà ses utilisateurs dès le 20 août afin de garantir une transition aussi douce que possible.Sur le site dédié à la manœuvre , Bungie explique s'y prendre à l'avance afin de permettre une garantir une migration aussi fluide que possible. L'autre raison est aussi probablement de ne pas subir delorsque le divorce entre Activision-Blizzard et Bungie sera officiellement prononcé.Pour les joueurs, a priori, rien ne change. Les gardiens, extensions , argentum, saisons et tout autre élément possédé par un joueur seront transférés vers Steam sans ne rien semer en route.Conjointement,. Annoncée lors de la séparation entre Activision-Blizzard et Bungie , cette fonctionnalité permet à quiconque de retrouver ses personnages et progression depuis n'importe quel appareil où il jouera à. Attention toutefois : chaque plateforme conserve unde matchmaking dédié.