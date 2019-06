Destiny 2 : la nouvelle extension dévoilée, le free-to-play et le cross-save arrivent

La prochaine extension et le free-to-play officialisés

Le cross-save également de la partie et Steam marque un point face à Epic

Ainsi, le studio a enfin détaillé sa feuille de route pour les mois qui viennent. Les habitués du FPS peuvent être rassurés, l'avenir du jeu devrait être radieux.Tout a commencé durant la conférence Stadia le 6 juin au soir. En plus d'annoncer la venue du titre sur le service de cloud gaming signé Google,a levé le voile sur sa future extension nommée Shadowkeep . Les nombreuses fuites avaient donc tapé dans le mille puisque ce DLC nous permettra de nous rendre une nouvelle fois sur la Lune. Elle coûtera aux alentours de 35 € et sortirasur tous les supports. Notez qu'il n'y aura aucune obligation de se procurer cette extension pour accéder à du contenu inédit via des mises à jour gratuites. Il s'agira d'une expérience à part qui ne modifiera pas la structure du jeu.La seconde grosse information de la soirée se nomme. Derrière cette appellation se cache le déploiement tant attendu du. Ainsi, tout le monde pourra essayer le titre de base gratuitement. Les joueurs seront ensuite libres de choisir ou non quelle(s) extension(s) acheter entre Shadowkeep et/ou Forsaken . Une fois de plus, toutes les machines seront concernées dès cet automne.Encore une fuite qui a été confirmée ! Le cross-save va bien arriver dans Destiny 2 . Ainsi, les joueurs auront la possibilité de commencer une partie sur une machine et la continuer plus tard sur une autre sans avoir à recréer un nouveau gardien. Malgré ce que les rumeurs pouvaient affirmer avant l'annonce officielle, la PS4 sera elle aussi compatible avec cette fonctionnalité, en plus du PC, de la Xbox One ainsi que de Stadia.Enfin, étant donné la séparation entre Bungie et Activision,devait se trouver une nouvelle boutique en ligne sur PC à la place de Battle.net. Le FPS débarquera donc. Valve frappe donc un grand coup face à un Epic Game Store qui multipliait les exclusivités ces dernières semaines.La totalité du live rassemblant toutes ces annonces est disponible ci-dessous.