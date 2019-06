Destiny 2 : l'extension Shadowkeep fuite avant l'E3 et se déroulera sur la Lune

Un retour sur la Lune

Source : Kotaku

Depuis ce mercredi 5 juin, les joueurs du célèbre FPS peuvent se lancer dans un nouveau raid intitulé la « Couronne du malheur ». Il s'agit du premier ajout majeur depuis la séparation d'Activision et Bungie autour de la licence. Les développeurs comptent poursuivre leur travail sur ce second opus avec notamment l'arrivée prochaine d'une nouvelle extension.Alors que ce gros DLC devait être dévoilé à l'occasion de l' E3 2019 , des détails ont déjà fuité grâce à des dataminers qui ont fouillé les fichiers de la dernière mise à jour en date desur PC. Ainsi, l'extension s'intitulerait «» et propulserait les gardiens sur la Lune. Rappelons que cette destination était un lieu central de l'épopée du premierLa sortie dedevrait avoir lieu cet automne. Uneserait prévue. Nous aurons forcément plus d'éléments concrets durant le salon californien qui ouvrira ses portes le 11 juin.