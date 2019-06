Destiny 2 sortirait sur Stadia et le cross-save débarquera sur la plupart des machines

Destiny 2 s'invitera sur Stadia

Le cross-save bientôt déployé ?

Source : Kotaku

En plus de toutes ces bonnes nouvelles, Bungie semble réserver deux autres « grosses surprises » à sa communauté.En attendant le premier DLC majeur depuis la séparation entre Bungie et Activision qui devrait s'intituler Shadowkeep , le studio fera plusieurs annonces tonitruantes durant cette édition 2019 de l'Electronic Entertainment Expo. Avant même l'ouverture du salon californien,devrait débarquer sur la scène de Google.Dans quelques heures, la firme de Mountain View diffusera son premierqui lèvera le voile sur le prix ainsi que la date de sortie du service de cloud gaming. Nous découvrirons également une partie du catalogue disponible au lancement et, selon le journaliste de Kotaku Jason Schreier,. Voilà qui marquerait une belle acquisition pour le service qui pourra compter sur la présence de plusieurs blockbusters comme Assassin's Creed Odyssey et DOOM Eternal Ne nous arrêtons pas en si bon chemin puisquedevrait bientôt accueillir la fonctionnalité de. C'est une fois de plus Kotaku qui affirme cela. Ainsi, les joueurs n'auront plus à recommencer leur partie si jamais ils passent sur un autre support. À l'heure actuelle, cette feature ne serait pas encore assurée de voir le jour sur PS4,sont donc les seules machines confirmées à 100 % pour l'instant.Nous devrions rapidement avoir des détails concrets sur ces éléments puisque ce jeudi 6 juin . Le live de Bungie, afin de lever le voile sur la prochaine extension de, est également attendu avant la fin de la semaine. Bref, tout semble aller pour le mieux pour ce shooter qui a connu un lancement très compliqué en 2017