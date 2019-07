Les joueurs de Destiny 2 victimes de gros problèmes avec les CPU Ryzen 3000 de AMD

© Bungie

Bungie investigue sur les causes du problème



D'abord un épiphénomène, le problème semble s'être répandu comme une traînée de poudre, et oblige désormaisà réagir.De très nombreux joueurs deconstatent que le jeu ne se lance tout simplement pas depuis l'installation d'un processeur de série. Et ce malgré la présence (et la consommation de ressources) du jeu dans le gestionnaire de processus Windows.Sur Reddit et les forums officiels du développeur, des joueurs ont même tenté un reformatage en règle de leur ordinateur, sans plus de succès. De plus, le nouveau chipset X570 ne semble pas être remis en cause ; le souci émanant aussi bien de configurations en X470.Devant l'ampleur de la grogne, Bungie a pris acte des problèmes causés par les nouveaux CPU de AMD et a déclaré, lapidaire, «».