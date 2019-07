Multijoueur, manettes, éditeurs : on en sait plus sur Google Stadia

Des révélations rassurantes sur les comptes et l'accès aux jeux

Du multijoueur sur Stadia : la confirmation

a notamment rassuré les joueurs en déclarant que l'accès aux jeux ne sera pas perdu dans le cas où l'éditeur décide de quitter la plateformeVous ne perdrez pas l'accès à vos jeux sur Google Stadia . C'est l'une des premières choses que le géant de la technologie a assuré dans ladu service, dans laquelle Google promet que, dès lors qu'un jeu sera acheté sur sa plateforme,. Cela signifie également que vous pourrez toujours y accéder même s'il n'estpour les autres joueurs. Tout du moins, «», indique la FAQ, avant de poursuivre en déclarant que «».Google a également tenu à préciser que le compte que vous créerez pour Stadia ne devra: le service de Stadia enverra simplement un code au compte Google utilisé pour l'inscription, mais. Cela permettrait ainsi de faciliter l'achat de codes, sous forme deà envoyer à la famille et aux amis, notamment.En outre,a également confirmé que, y compris en coopération, puisqu'il sera possible d'utiliser jusqu'à quatre manettes pour jouer en local. Et puisqu'on en parle, les manettes Stadia se sont également dévoilées un peu plus, puisqu'on apprend qu'elles utiliseront une connexion Bluetooth pour l'installation, mais qu'. Vous pourrez également les, une tablette ou un PC via un câble USB branché sur leur port USB-C.Notons également queà son lancement, à savoir les(3a, 3a XL, 3 et 3XL) de Google, ainsi que les tablettes fonctionnant sous Chrome. Heureusement, Google affirme travailler sur la compatibilité afin de toucher plus d'appareils. Quant à la, la FAQ indique que Google n'a pas encore d'informations à nous communiquer.