Vous pouvez désormais acheter les manettes Stadia... mais pas forcément les utiliser

© Google

La manette Stadia désormais en pré-commande

Le contrôleur sera réservé au départ aux premiers membres du service

Source : Android Police

continue de préparer le terrain en vue du lancement pour la fin de l'année de, son service de jeu en streaming . Après avoir dévoilé les derniers détails techniques et le contenu de l'offre commerciale, l'entreprise met en vente sapermettant de jouer aux titres présents au catalogue.Laa déjà largement été mise en avant parlors de ses différentes présentations. Elle est équipée de deux joystick analogiques, d'un bouton d'accès au menu du service, un bouton pour les captures d'écran et vidéo, et un autre donnant un accès immédiat à. La batterie se recharge par son port USB-C dédié et possède une connexion Wi-Fi et Bluetooth 4.2.Attention toutefois, posséder unne veut pas dire pour autant que vous pourrez profiterdès la fin de l'année. Google prévient en effet que ces manettes sont pour le moment prévues pour ceux qui ont déjà pré-commandé la, un pack incluant une manette, trois mois d'accès anticipé à Stadia et un accès supplémentaire, à offrir à un ami.Les manettes supplémentaires ne seront utilisables à la fin de l'année que par les proches bénéficiant de ce. Les autres devrontsur leur TV, ordinateur ou appareil mobile.La manette Stadia est proposée enau prix de 69€ et les livraisons débuteront au mois de novembre, en même temps que le lancement du service pour les acheteurs de la