Google Stadia : lancement en novembre à partir de 11,99$ par mois, 31 jeux disponibles day one

Plusieurs offres, dont une gratuite

La manette Stadia serait finalement obligatoire pour profiter du service. © Google Stadia

31 jeux au lancement

Une connexion conseillée de 35 Mb/s

Selon nos confrères francophones, le service desera lancé en. Quant aux épineuses questions de laet du, on ne cache pas une certaine confusion dans les annonces à venir du géant de Mountain View.Selonse déclinera en. La première est totalementmais, vous allez le comprendre,dans ses fonctionnalités., l'offre gratuite donc, permet à tout un chacun de profiter de ses jeux via le service de, mais demande aux utilisateurs d'acheter le moindre titre auquel ils souhaitent jouer. Ils seront aussi limités en 1080p. Quoi qu'il en soit : grâce à ce service, plus besoin d'avoir une console ou un ordinateur pour jouer à un jeu vidéo. Vacherie :Deuxième formule :. Contre 11,99$ par mois (probablement le même montant en euro), les abonnés auront accès à un catalogue de jeux, en 4K, HDR et un son 5.1.précise malgré tout que «». Aïe. En effet si certains espéraient une offre de typeou, il n'en est rien.est finalement un console dématérialisée ; pas un buffet à volonté.Corollaire de ses offres, Google proposera aussi unequi, contre 169$ canadiens, proposera aux primo-acquérants d'obtenir la, un, une copie deainsi queà Stadia Pro.Seconde information de taille révélée par: le catalogue initial decomprendra. Si l'on savait déjà queferait partie du lot, on apprend aussi que, son prédécesseur sorti en 2016 (et donc probablement jouable gratuitement) sera de la partie.fera également acte de présence. Plutôt logique, puisque c'est justement avec ce jeuque Google a entamé son parcours dans le, avec Project Stream en octobre dernier.L'éditeur français aura également au catalogue un certainainsi que quatre autres titres de son écurie.fournira quant à lui les trois opus de la nouvelle sagaPour faire tourner tout cela, Google conseille un débit descendant d'au moins 10 Mb/s et 1 Mb/s en montant. Mais cela ne vous permettra de jouer qu'en 1080p, et probablement à 30 images par seconde.Pour profiter de l'expérience la plus fluide possible,. Un sésame nécessaire pour accéder au sacro-saintpromis par le géant du Web lors de laen mars.Enfin, concernant les périphériques compatibles avec. Ou plutôt tiède. Si Google claironnait que son service serait disponible sur n'importe quel écran, il faudra en réalité se plier à l'utilisation d'unet de lapour les premiers mois du service. Les smartphonesde Google ainsi que les(non disponibles en France) seront également pris en charge au lancement.En guise de consolation, Google promet qu'à partir de 2020«»., heure française, pour découvrir siavait vu juste avec ces révélations !