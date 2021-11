Deliveroo et Picard partenaires en France, quel type de service vont-ils alimenter ?

Picard et Deliveroo, voilà une histoire qui roule. Les deux entreprises ont officialisé, le 15 novembre, leur partenariat exclusif sur tout le territoire français. Picard cherchait à étendre son aura et à toucher encore plus de clients partout dans le pays, tandis que Deliveroo veut poursuivre le développement de son segment « épicerie », lequel pèse aujourd'hui 7 % du chiffre d'affaires généré par son application.