Colis Privé se dote d'un service d'envoi de colis entre particuliers

Le spécialiste privé de la livraison de colis promet à chaque Français métropolitain un point Colis Privé Store à moins de 10 minutes de son domicile. « Nos clients particuliers et professionnels pourront dorénavant bénéficier partout en France d’une nouvelle solution d’expédition compétitive et intégrée, leur permettant une livraison soit vers un autre relais soit au domicile du destinataire. Colis Privé renforce ainsi son positionnement sur ce marché en forte croissance dédié au e-commerce sur le segment des relais, de la livraison à domicile et du C2C », a réagi le co-président de Colis Privé et co-fondateur de Hopps Group, Frédéric Pons.