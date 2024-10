yomiel

Maps : Même s’il n’a pas les plans 2D les plus précis, Maps est devant la concurrence avec des fonctionnalités telles que StreetView ou avis clients totalement intégrés.

GMail : Tout le monde voulait des invitations il y a 20 ans avec un espace de stockage virtuellement illimité écrasant la concurrence, devenu incontournable depuis, étant le carrefour pour utiliser les services Google

YouTube : Plateforme toujours n°1 malgré des difficultés à générer des bénéfices.

Play Store : Incontournable pour tous les marchés ayant accès aux services Google. Ca reste le moyen le plus sûr pour installer des applications ou consommer certains contenus.

Search : le pilier d’Alphabet, presque tout le monde utilise Search. Même s’il y a une procédure d’« enshi*tification » retirant des fonctionnalités au fil des ans, la concurrence n’est pas là et les utilisateurs s’adaptent faute de mieux. En gros et en 2024, Google Search continue à dominer avec 90% de parts de marché.

Android : A permis de démocratiser les smartphones et couvre du plus bas au très haut de gamme. Totalement dominant dans les marchés émergents et en croissance continue.

Chrome : S’est agressivement imposé il y a 15 ans. La méthode de distribution de logiciels tiers par le biais des installateurs était décrié à l’époque, mais c’était l’une des rares fois où un bon produit était en bundle. L’utilisateur se trouvait avec un navigateur ultra rapide (et qui acceptait de partager d’office des données avec Google, mais ça c’était un autre problème…). Qui est devenu l’étalon-or aujourd’hui.