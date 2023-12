X.com (ex-Twitter) : le top 6 des choix les plus contestables d'Elon Musk en 2023

Et parfois même de l'intérieur. Il faut bien reconnaître que si Elon Musk souhaitait bâtir une plateforme à son image, il a atteint son objectif. Le milliardaire a en effet réussi à la transformer en une safe place pour les complotistes et l'extrême droite que l'ancienne direction avait difficilement écartés. Mais surtout, il a réussi à faire de cette entreprise en difficulté économique un véritable gouffre financier, la faute à des orientations qui semblent le plus souvent prises sans concertation, et à des solutions qui sont loin d'être suffisantes. Dans cet incroyable amas de décisions catastrophiques, voici quelques-uns des pires choix d'Elon Musk concernant son jouet à 44 milliards. Pardon, à 19 milliards.