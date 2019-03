Les dirigeants d'Apple veulent des séries tous publics... et ça irrite les producteurs

Apple veut des programmes inoffensifs et consensuels

Un choc culturel entre l'industrie de la tech et Hollywood

devrait prochainement présenter son offre devidéo. Depuis des mois, la Pomme s'active à produire les contenus exclusifs qui viendront remplir son catalogue et l'entreprise a commandé une douzaine de projets chez les plus grands noms de l'industrie hollywoodienne.Malgré la culture du secret qui règne autour des projets d'Apple, les langues se délient du côté desqui ne cachent plus leur agacement vis-à-vis desdes cadres dirigeants de l'entreprise de Cupertino.Ces derniers n'hésitent pas à leur envoyer de nombreuses notes pour imposer leur point de vue à chaque décision créative. Tim Cook lui-même serait l'un des plus impliqués, rappelant régulièrement la volonté d'Apple à, évitant de traiter de sujets plus controversés comme la religion.», déclare un producteur qui a travaillé avec Apple et souhaite rester anonyme. «». Il explique aussi qu'Apple souhaiteà travers ces programmes et n'irait pas traiter du sujet à la manière d'un Black Mirror , pourtant unanimement salué pour sa qualité d'écriture.Les producteurs dénoncent un «» de la marque sur ce qu'elle souhaite mettre à l'antenne. «», indique cette même source, ajoutant que les séries en cours de production ne sont «».Apple a embauché deux anciens dirigeants des studios Sony pour piloter ce nouveau service destiné àles ogres que sont Netflix et Amazon Prime Video . Mais ces derniers seraient également de plus en plus contrariés par l'attitude de leur employeur. Apple les obligerait à de nombreux allers-retours au siège du groupe à Cupertino, les éloignant de Los Angeles et de leur activité de production, qui nécessite un contact étroit avec les équipes créatives.Toutes ces informations, à prendre au conditionnel, montremarquée entre les entreprises technologiques et celles du divertissement. Pourtant, un analyste explique que la situation actuelle d'Apple rappelle celle de Netflix à ses débuts, avec à la clé le succès qu'on lui connaît aujourd'hui.Il indique en outre que le budget d'un milliard de dollars alloué à la plateforme pourrait augmenter rapidement grâce aux réserves financières illimitées du constructeur. «».