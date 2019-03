Selon une étude, Netflix perdrait 192 millions de dollars (par mois) à cause du piratage

Netflix, champion de la perte

La faute des parents ?

En moyenne, une personne sur cinq utiliserait aujourd'hui le compte(Hulu ou Amazon Video) d'une autre personne, ce qui ferait perdre évidemment quelques précieux deniers aux plateformes de streaming.L'étude en question, menée par CordCutting, estimene paient pas le moindre abonnement au service. En prenant en compte un abonnement à 7,99 dollars/mois (l'étude ayant été menée avant la récente hausse des tarifs ), cela constitue une perte de... et 2,3 milliards de dollars sur une année.Selon le rapport, si tous les services de streaming vidéo sont touchés, c'est Netflix qui en souffre le plus, puisque chez Hulu, la perte s'élèverait à 45 millions, contre 40 millions « seulement » pour Amazon Video. Ce sont lesqui seraient les plus adeptes de cette pratique permettant à chaque utilisateur de Netflix non déclaré (baptisé) d'économiser pas moins depar an.L'étude démontre également qu'en cas de perte d'accès « gratuit » au service Netflix, environ 60 % des utilisateurs seraient prêts à payer, soit environ. Les parents sont les plus à même de partager leur compte Netflix, à hauteur de 37,9 %, suivis par les frères et sœurs (14,3 %) et les conjoints (12,1 %).Pour découvrir l'intégralité de l'étude menée par CordCutting (en anglais), il suffit de se rendre directement à cette adresse