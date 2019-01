Netflix : forte hausse tarifaire de ses abonnements aux Etats-Unis

Hausse de 13 à 18 %

Un marché américain fidèle

En pleine ascension depuis plusieurs années déjà, Netflix ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Celui qui revendique plus de 130 millions d'abonnés dans le monde a de grandes idées, de grands projets et de grandes ambitions : lever deux milliards de dollars au moins pour créer plus de contenus originaux , en premier lieu. Mais également consolider sa place aux quatre coins du globe en s'adaptant aux marchés visés.La firme de Los Gatos adopte des stratégies parfois opposées selon les pays, comme c'est actuellement le cas aux Etats-Unis et en Asie. Si cette dernière dernier bénéficiera d' abonnements moins chers que la moyenne , le premier voit le prix de ses tarifs augmenter, comme le rapporte TechCrunch , citant un communiqué de presse. Ainsi, tous les forfaits sans exception subissent une hausse tarifaire de 13 à 18 %, selon les offres.L'Essentiel (un écran) grimpe de 7,99 à 8,99 dollars par mois, le Standard (deux écrans, HD) passe de 10,99 à 12,99 dollars par mois lorsque le Premium (quatre écrans, Ultra HD) atteint les 15,99 dollars par mois, contre 13,99 dollars au préalable. Ce bond est effectif pour les nouveaux clients, comme le précise CNBC , et prendra acte dans le courant des trois prochains mois pour les abonnés actuels, aux Etats-Unis, Caraïbes et en Amérique latine.», a de son côté déclaré le groupe.Le marché américain étant le plus fidèle avec 45 millions d'abonnés, Netflix profite de sa popularité au pays de l'Oncle Sam pour dégager de nouveaux fonds à travers une stratégie tarifaire revue à la hausse.