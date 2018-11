Netflix va tester un abonnement moins cher pour le marché asiatique

Un nouveau type d'abonnement plus abordable

S'implanter sur le marché asiatique

Si le succès de Netflix est incontestable à travers le monde, il reste quelques marchés dans lesquels l'entreprise a du mal à percer. Notamment l'Asie, continent sur lequel le géant du streaming affiche pourtant de grandes ambitions.Aujourd'hui, Netflix propose trois niveaux d'abonnement, offrant plus ou moins d'écrans disponibles en simultané et une qualité vidéo plus ou moins haute. En France, le tarif le plus bas (Essentiel) est de 7,99 euros par mois, et le plus élevé (Premium) atteint 13,99 euros par mois.L'idée de cette nouvelle expérimentation n'est pas de baisser le prix de l'abonnement le plus abordable. C'est ce qu'a confirmé Reed Hastings, directeur de Netflix, à Bloomberg . L'entreprise souhaite plutôt, qui comprendrait des fonctionnalités différentes. Mais elle n'a pas indiqué la zone géographique concernée, ni la date de lancement de ce nouveau service.Néanmoins, tout porte à croire que l'expérimentation se déroulera. En effet, Netflix, qui compte plus de 130 millions d'abonnés, ne recense aucun pays asiatique avec plus de 2 millions d'inscrits. En réaction, la société a déjà ouvert des bureaux à Singapour et a notamment amorcé une centaine de projets de films et séries en Inde, en Corée du Sud, ou encore au Japon.Mais cela pourrait s'avérer insuffisant. Car l'offre de Netflix peut sembler, par exemple en Inde. Sur ce territoire, la plateforme américaine propose ses abonnements à partir de 500 roupies par mois (environ 6,10 euros), là où son concurrent Star India affiche un prix de 199 roupies par mois (environ 2,43 euros). Netflix pourrait ainsi être tentée de pénétrer le marché indien via une offre moins chère.L'entreprise ne paraît donc pas vouloir baisser ses prix en France. Désolé. Cela dit, si vous voulez payer moins cher, il vous reste toujours une solution : demander à un ami ou un membre de votre famille de vous envoyer ses identifiants.