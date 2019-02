Netflix annule The Punisher et Jessica Jones, et acte son divorce avec Marvel



Netflix et Disney : d'anciens alliés devenus rivaux

Fin de vie pour les séries Marvel ?

Depuis octobre 2018, c'est l'hécatombe. Ce sont d'abordetqui ont tiré leur révérence, suivis un mois plus tard par l'initiatique. Hier,a signé les papiers du divorce avec(ou plutôt Disney) en annonçant l'annulation des deux séries restantes :etAlors que The Punisher venait justement de revenir sur nos écrans avec une saison 2, et que Jessica Jones fera de même dans une troisième fournée, le catalogue super-héroïque de Netflix a grise mine. Véritablelors de leur arrivée sur le service il y a quatre ans, les séries estampillées Marvel sont devenues au fil du tempspour la plateforme de Reed Hastings.La raison ? Disney, qui nourrit des velléités de la concurrencer frontalement avec son propre service de SVoD à paraître . L'annulation des séries Marvel par Netflix répond ainsi moins à des résultats déceptifs qu'à une affaire d'exploitation de licence.Voyant la quasi-totalité des acteurs de lase lancer à leur tour dans des démarches concurrentielles, Netflix met ainsi les bouchées doubles pour garnir son catalogue de contenus originaux. Ceux-là, au moins, il ne risque pas de se les faire chiper par un. Ainsi Netflix a lancéet fait carburer la machine à billets pour s'offrir les showrunners les plusdu moment (Shonda Rhimes et Ryan Murphy vont tous deux sortir une série Netflix dans l'année).Mais si Disney récupère les droits de ses séries, il est possible que leur production continue, n'est-ce pas ? Rien n'est moins sûr. Du moins, pas sur Disney+, qui devrait être un service répertoriant des contenus plus familiaux., en revanche, qui développe actuellement pas moins de quatre séries animées basées sur des super-héros Marvel (et qui appartient à 60 % à Disney depuis le rachat de la Fox), s'est dit intéressé par l'idée de reprendre la main sur les séries déchues de Netflix.Toujours est-il qu'au vu de l'ébullition du marché de la vidéo en ligne par abonnement, il va sans dire que le contenu des différentes plateformes est amené à être de plus en plus compartimenté, forçant ainsi les consommateurs à multiplier les abonnements pour en profiter.