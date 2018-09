Pas de violence, de sexe ni de drogue : Apple Video se la joue puritaine

Des séries originales déjà abandonnées

Apple Video réussira-t-il son pari ?

Cette nouvelle ligne « puritaine » pourrait retarder le lancement du service de VOD.Revirement de situation chez Apple., CEO de la multinationale à la pomme, a en effet décidé que la totalité des contenus originaux qui seront produits pardevait être adaptée à toute la famille. Le tournage de « Vital Signs », une série qui était en préparation avec, a d'ores et déjà été abandonné. C'est d'ailleurs après le visionnage de cette série que Tim Cook a pris sa décision, jugeant bon nombre de scènes « excessives » comme celles montrant les personnages prendre des « traces » de cocaïne, ou encore participer à une orgie.Mais la volonté d'Apple en termes de contenus consensuel et grand public ne s'arrête pas là. Apple souhaitant en effet produire le plus possible des séries et des films familiaux, on imagine que d'autres types de contenus « polémiques » risquent d'être évités, comme la politique ou la religion.Cette éthique pouvant être qualifiée de puritaine serait à l'origine des récents déboires d'. Avec la réécriture de nombreux scénarios et le départ de plusieurs showrunners, le lancement du service a encore une fois été repoussé, en mars 2019, et pourrait l'être encore si les choses ne s'arrangent pas rapidement.Avec un budget de lancement de 1 milliard de dollars, la plateforme de streaming d'Apple à déjà réussi à débaucher de grands noms tels que, ouqui jouera dans « Defending Jacob », une adaptation de la nouvelle de William Landay.Reste à savoir si Apple réussira son pari du « grand public », un défi qui s'annonce audacieux surtout quand on sait que les dernières séries ayant fait un carton proposent toutes des contenus sans équivoque au niveau de la violence, du sexe, ou de la politique. Une chose est sûre : Apple Video ne se calquera pas sur ses concurrents. On ne risque donc pas de voir de production dans le style deousur la plateforme de VOD de la firme du Cupertino.