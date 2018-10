Et si les cookies publicitaires disparaissaient bientôt ?

Menaces sur le cookie

Les alternatives aux cookies

Vous connaissez certainement le, ce fichier texte stocké sur votre navigateur, permettant de vous identifier et de vous afficher du contenu publicitaire personnalisé. Eh bien, ne vous attachez pas trop : comme l'indiquent nos confrères du Journal du Net , ilSi les cookies pourraient prochainement être délaissés, c'est d'abord parce que lesne jouent pas en sa faveur.Premièrement, lessont de plus en plus répandus. Ils sont utilisés par près d'un internaute sur cinq dans le monde, et plus d'un sur trois en France, d'après l'étude Connected Life 2017 de Kantar TNS. Et cela a un impact conséquent sur les revenus publicitaires, puisque cesempêchent les sites de déposer des cookies sur votre navigateur.Ensuite, la législation des données en ligne tend vers un plus grand respect des informations personnelles. C'est déjà le cas avec le RGPD, qui incite notamment à obtenir le consentement clair des internautes pour l'exploitation de leurs données, mais ce mouvement pourrait s'amplifier avec la directive e-Privacy. Avec cette dernière, l'utilisateur pourrait, entre autres, refuser les cookies par défaut.Enfin, certains grands groupes ont changé leur façon de concevoir le suivi publicitaire. C'est le cas d'Apple, avec son «». Dans sa dernière version, il a réduit la durée d'exploitation des cookies tiers à... zéro.Face à ces menaces, les publicitaires n'ont pas baissé les bras. Ils ont trouvé deles utilisateurs.Ainsi, partant du principe que près de la moitié du trafic en France est mobile, le marketing s'appuie de plus en plus sur le. Il s'agit d'un identifiant publicitaire permanent, associé à votre smartphone ou votre tablette, qui permet notamment de suivre vos usages dans les différentes applications. Son seul inconvénient pour le marketing ? Il reste limité à un seul appareil.Pour résoudre le problème du, certains géants du web s'appuient alors sur le. Cette méthode consiste à vous suivre grâce à un identifiant que vous avez vous-même créé. Par exemple votre compte Google, qui vous suit sur Gmail, YouTube, Chrome, etc., et ce, quel que soit le terminal utilisé. Un moyen efficace de suivre les utilisateurs, sans dépendre des cookies, qui devrait certainement se répandre chez les acteurs de la publicité en ligne.