La Commission européenne veut introduire un "droit de réparation" pour les smartphones

Des performances environnementales à satisfaire

Encore à l'état d'hypothèse

Ce droit devrait concerner en priorité le secteur des smartphones , des tablettes et des ordinateurs portables Si les règles décrites dans la circulaire étaient effectivement appliquées, les appareils concernés devraient être en mesure de durer plus longtemps avant de devoir être jetés ou recyclés. Le texte précise : «».En amont du droit à la réparation, la Commission européenne souhaite donc encourager la production d'appareils qu'elle qualifie de «», que ce soit par l'établissement de nouvelles normes ou en récompensant des produits en fonction de leurs performances. Dans le cadre de ce nouveau plan, les futurs produits devront être plus durables, réutilisables, évolutifs et fabriqués à partir de davantage de matériaux recyclés. L'organisme dit vouloir s'attaquer «» et augmenter leur proportion de matériaux recyclés. Il compte également introduire une interdiction pour les fabricants de détruire leurs invendus, restreindre la production d'éléments à usage unique et lutter contre l'obsolescence programmée.Concernant le droit à la réparation, la Commission a lancé l'année dernière une initiative qui l'abordait . Mais le texte portait alors sur des appareils électroménagers et sur les télévisions : l'organisme européen compte désormais l'étendre aux smartphones, aux tablettes et aux ordinateurs portables. Il déclare : «».Mais le texte n'est pas encore approuvé. Impossible, donc, de savoir lesquelles de ces mesures seront effectivement appliquées. En outre, la circulaire reste évasive concernant l'application concrète du droit à la réparation. The Verge souligne : «» Dans tous les cas, cette nouvelle initiative de la Commission - qui risque de se fâcher avec Apple - promet une plus grande durée de vie pour des appareils de tous les jours.