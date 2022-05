La French Tech s'engage pour l'égalité entre les femmes et les hommes

Le constat n'est pas nouveau : il y a aujourd'hui encore trop peu de femmes dans les équipes managériales et les instances dirigeantes des entreprises de la French Tech. En ce sens, plusieurs entreprises des programmes Next 40 et French Tech 120 discutent, depuis le mois de mars, pour partager leurs idées et leurs ambitions sur la parité entre les femmes et les hommes ainsi que les actions à entreprendre, pour former ce que l'on appelle le « Pacte Parité ».