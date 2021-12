900 employés licenciés en direct via Zoom

« Si vous êtes sur cet appel, vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés. Vos fonctions s'arrêtent ici et dès maintenant ». Ce sont les mots du très controversé et nouvellement milliardaire Vishal Garg, Président directeur général de Better.com (ce dernier a été accusé dans une enquête du site Daily Beast de fraude, de management violent et toxique, et d'avoir versé des millions de dollars de stock options à une cadre importante de l'entreprise). L'homme a donc licencié massivement 900 personnes d'un seul coup, en ligne et à l'abri, soit 9 % des effectifs de l'entreprise selon un porte-parole.