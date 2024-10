Blackalf

C’est clair, mais il y a des gens qui ne comprennent pas qu’il faut rester discret sur les réseaux d’entreprise et les réseaux sociaux.

Le fils d’un ami travaillait comme garde de sécurité à l’aéroport de Zaventem et il s’est vu muter à celui de Charleroi (où il habite) avec une baisse de salaire, de statut et une perte de prime. Parce qu’après qu’un de ses collègues et ami ait été impliqué dans un trafic de stupéfiant et licencié, il n’a rien trouvé de mieux à faire qu’aller le défendre sur FB et traiter ses chefs et son employeur de co**ards. Il a encore eu du bol de ne pas être licencié, lui aussi.