L’enquête sur la "Ligue du LOL" classée sans suite… plus de 10 ans après les cyberharcèlements reprochés

La « Ligue du LOL » était un groupe Facebook créé par le journaliste Vincent Glad, et qui a réuni plusieurs dizaines de membres issues de plusieurs rédactions et d'agences de communication parisiennes. Selon les témoignages recueillis, certains des membres du groupe auraient mené des campagnes de harcèlement en ligne, avec la publication de tweets injurieux et répétés, de photomontages et la réalisation de canulars. Une fois l'affaire portée à la une de la presse, plusieurs membres ont publié des messages d'excuses sur leurs comptes Twitter.

Le retentissement de cette affaire a poussé les employeurs de plusieurs participants au groupe à les licencier sans attendre, afin d'éviter que le scandale n'éclabousse l'image de marque de leurs titres de presse. Plusieurs ex-salariés se sont tournés vers le Conseil de prud'hommes et ont gagné leurs procès, ainsi que des dommages et intérêts.

« Cette information n'est pas une surprise et montre bien qu'après une longue enquête de trois ans, le récit médiatique d'un groupe harceleur ne tenait pas », explique Alexandre Hervaud, ancien journaliste de Libération et membre du groupe la « Ligue du LOL » à nos confrères du Figaro. Il ajoute : « Cet événement dévastateur a ruiné des dizaines de vies avec licenciements, tentatives de suicide et dépression. Ces personnes en souffrent encore aujourd'hui ».