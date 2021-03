Riot Games : la plaignante Sharon O’Donnell aurait des antécédents de harcèlement et de chantage

Les résultats de l’enquête menée pour Riot Games vont plus loin. D’abord, l’argumentaire de Sharon O’Donnell, selon lequel Nicolo Laurent aurait multiplié les avances à son encontre, et l’aurait évincée suite à son refus, serait monté de toute pièce. Une inspection attentive de tous leurs échanges et de multiples rencontres avec les employés et employées de Riot n’ont pas donné d’éléments suggérant des comportements déplacés de la part de Laurent.

La défense de Riot Games, qui veut que « Shari » ait été licenciée suite à de nombreuses plaintes déposées aux ressources humaines par des collègues, gagne quant à elle du crédit. O’Donnell aurait en effet causé des problèmes à plusieurs reprises sur l’organisation d’événements importants, et notamment la capitale compétition des League of Legends Worlds. Lors de l’édition 2019, se déroulant à Paris, elle s’est illustrée en s’invitant dans de nombreux échanges et en tentant de refaçonner le show comme elle l’entendait. Nicolo Laurent ainsi que d’autres partenaires impliqués, lui auraient demandé de « baisser d’un ton », et de s’abstenir de mettre tout le monde en copie de ses mails.

Mais le plus troublant est encore à venir. Selon les résultats de l’enquête, Sharon O’Donnell aurait déjà des antécédents judiciaires. En mars 2018 (alors qu’elle était déjà employée par Riot Games), O’Donnell a porté plainte contre plusieurs producteurs de films dans le but d’obtenir une « commission d’intermédiaire ». Elle aurait présenté l’acteur Mel Gibson à plusieurs producteurs, et demandait compensation pour ce geste. Mais, selon la défense, cela n’est jamais arrivé. S’en seraient suivi des menaces d’envois massifs d’e-mails « au gouvernement chinois, à China Film Group, à tous les financiers et toutes ses connaissances à Hollywood et à Mel Gibson » si les producteurs ne la payaient pas sous un jour ouvré. Du chantage, en somme.

Autant d’éléments qui font vaciller les accusations de Sharon O’Donnell, désormais elle-même accusée de fausses déclarations, de subornation de témoins et de 30 autres chefs d’accusation.

Les avocats de Riot Games demandent à ce que l’affaire passe au plus tôt à l’arbitrage auprès du juge afin d’éviter un procès au long cours. Aucune action n’est requise contre Sharon O’Donnell ; le cabinet demande simplement la levée de tous les doutes qui pèsent sur Nicolo Laurent, et le remboursement des frais de justice engagés.

Dans un tweet publié hier, Sharon O’Donnell réfute l’intégralité de l’argumentaire de Riot, et déclare qu’une réponse officielle sera déposée aujourd’hui à la Cour.