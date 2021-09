Rachat d'edX : quel avenir pour la plateforme d'apprentissage à but non lucratif ?

D’une valeur de 800 millions de dollars, le rachat à venir par l’entreprise 2U n'est pas passé inaperçu dans le secteur de la « EdTech ». Fondée en 2012 par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l'Université Harvard, edX est depuis devenu un pionnier de l’industrie qui compte des millions d’utilisateurs partout dans le monde. Malgré sa grande popularité, edX perd depuis quelques temps du terrain au profit de Coursera, un service américain (à but lucratif, lui). Difficile de rivaliser face à ce mastodonte qui compte 2 fois plus d'apprenants qu'edX et a été évalué à 7 milliards de dollars lors de son introduction en bourse au printemps dernier.