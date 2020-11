Corsair rachète Gamer Sensei, plateforme de coaching e-sport en ligne

Les coachs proposent ainsi des évaluations personnalisées et un encadrement sur plus d’une vingtaine de jeux. La liste comprend naturellement les titres les plus populaires de la scène e-sport actuelle : DOTA 2, League of Legends, Fortnite ou encore Call of Duty : Warzone. Selon le communiqué, plus de 100 000 joueurs ont déjà bénéficié de l’expertise de professeurs Gamer Sensei.