L'audience des leagues e-sport explose, CS:Go et LOL en tête

On le sait : la pandémie de COVID-19 a entraîné des bouleversements dans différents secteurs, impactant, notamment, le monde de la tech , de l'aéronautique mais aussi le domaine sportif. Les compétitions d'e-sport sont donc aussi concernées...La 11saison de l'ESL Pro League, qui s'est déroulée du 16 mars au 12 avril, a enregistré un record de 489 120 téléspectateurs simultanés sur l'ensemble des plateformes lors de la compétition de. La direction de l'événement, qui le décrit ainsi comme «», ajoute que le nombre total d'heures regardées a augmenté de 113,2 %, et l'audience moyenne de 215,5 % par rapport à l'édition précédente.Même constat sur un autreavec le championnat européen de. Lui aussi a établi un nouveau record, réunissant 476 599 personnes lors d'un match opposant les finalistes G2 et Fnatic. Là encore, les organisateurs décrivent cette édition comme la plus regardé de l'histoire de la compétition, l'audience moyenne ayant augmenté d'environ 10 % par rapport à l'année précédente.Et les chiffres grossissent lorsqu'on tient compte des phases de qualification. Sur l'ensemble de sa saison, le tournoi européen deaurait enregistré 10 662 283 heures d'audience lors de ses séries éliminatoires, avec une augmentation de 71,35 % par rapport à l'année dernière.