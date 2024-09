Aujourd'hui, pratiquement 4 mois après les premières annonces, Corsair prend enfin la parole pour annoncer le dénouement de cette histoire, même si la transaction est encore à finaliser.

Le communiqué de presse publié par Corsair mentionne « la signature d'un accord définitif avec Endor AG pour l'acquisition de la gamme de produits Fanatec Sim Racing ». La firme américaine ajoute que « cela inclut les employés actuels d'Endor qui gèrent et exploitent la gamme de produits Fanatec », précisant que « le siège social restera à Landshut ».

Le P.-D.G. de Corsair, Andy Paul, se dit « pleinement engagé à développer et à étendre davantage les gammes de produits Fanatec, à améliorer le service client et à répondre aux besoins de la communauté Sim Racing », avant de préciser que « les passionnés de course peuvent s'attendre à une expérience Sim Racing encore plus intense et réaliste ».

De son côté, Andres Ruff, le P.-D.G. d'Endor AG dont on ne connaît pas le rôle dans la nouvelle organisation, annonce que « Corsair offrira à Fanatec de nouvelles opportunités pour étendre davantage son portefeuille et travailler encore plus étroitement avec la communauté croissante de Sim Racing ». À voir comment se matérialiseront « les investissements importants dans la marque Fanatec » avancés par Corsair.